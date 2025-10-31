HD Hyundai feiert Auslieferung von 5.000 Schiffen

Photo : KBS News

HD Hyundai hat als erster Schiffbauer in der Welt 5.000 Schiffe ausgeliefert.Der Meilenstein wurde 50 Jahre nach der Auslieferung seines ersten Schiffs im Jahr 1974 erreicht.Südkoreas führendes Schiffbauunternehmen teilte mit, am Mittwoch in Ulsan eine Zeremonie aus diesem Anlass veranstaltet zu haben.Sein Vorsitzender Chung Ki-sun sagte, die Auslieferung von 5.000 Schiffen sei der Stolz der Schiffbauindustrie der Republik Korea. Es stelle auch eine Geschichte voller Herausforderungen dar, die das Paradigma der Schifffahrtsindustrie der Welt verändert habe.Das vom Unternehmen ausgelieferte 5.000. Schiff ist die Diego Silang, das zweite Patrouillenboot der Philippinen.HD Hyundai hatte 1974 sein erstes Schiff, den 260.000-Tonnen-Öltanker Atlantic Baron, ausgeliefert. Seitdem hat das Unternehmen Schiffe an über 700 Reedereien in 68 Ländern geliefert.