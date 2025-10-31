US-Bericht: China unterstützt Nordkorea bei Cyberkriminalität

Photo : YONHAP News

China unterstützt nach Einschätzung von Experten im US-Kongress Nordkorea bei seinen weltweiten Aktivitäten im Bereich der Cyberkriminalität.Dies geht aus einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des Kongress-Beirates U.S.-China Economic and Security Review Commission (UCESRC) hervor.Zwar sei China mit Nordkoreas eigenmächtigem Vorgehen unzufrieden, halte wegen dessen strategischen Wertes aber seine schützende Hand über den Verbündeten, hieß es.Dem Bericht zufolge operieren Cybereinheiten der nordkoreanischen Armee auch auf chinesischem Gebiet. Über die reine Spionage und Informationsbeschaffung hinaus seien sie auch in Cyberverbrechen zum Zwecke der Geldbeschaffung verwickelt.Als Beispiel nannte die Kommission einen groß angelegten Ransomware-Angriff, bei dem in China ansässige nordkoreanische Hacker 2022 medizinische Einrichtungen in den USA ins Visier genommen hätten.Das Gremium geht außerdem davon aus, dass in China tätige IT-Arbeiter aus Nordkorea neben ihrer eigentlichen Arbeit auch an Cyberverbrechen des Regimes beteiligt seien.