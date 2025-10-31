Südkorea veranstaltet „K-Space Night“ in Deutschland

Photo : YONHAP News

Eine Veranstaltung zur Unterstützung des Eintritts koreanischer Raumfahrt-Start-ups in den europäischen Markt hat am Dienstag (Ortszeit) in Bremen stattgefunden.Die „K-Space Night“ veranstalteten das südkoreanische Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups und die Luft- und Raumfahrtbehörde (KASA) gemeinsam. Das Event war für die Unterstützung von Unternehmen gedacht, die an der Space Tech Expo Europe 2025, der größten B2B-Messe der Raumfahrtindustrie in Europa, teilnehmen.Kleine und mittlere Start-ups aus Südkorea stellten vor Investoren ihr Geschäft vor. Auch ein Austausch mit institutionellen Anlegern in der Raumfahrtindustrie fand statt.Die Space Tech Expo Europe findet seit 2015 jährlich in Bremen statt. An der diesjährigen Expo nehmen 14 Raumfahrt-Unternehmen aus Südkorea teil.