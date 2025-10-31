Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

Literaturpreise für Auslandskoreaner zum 27. Mal verliehen

Write: 2025-11-19 16:06:50Update: 2025-11-19 16:15:19

Literaturpreise für Auslandskoreaner zum 27. Mal verliehen

Photo : YONHAP News

In Seoul hat am Mittwoch die 27. Verleihung der Literaturpreise für Auslandskoreaner stattgefunden. 

Bei der von der Behörde für Auslandskoreaner veranstalteten Verleihung wurden insgesamt zwölf Personen in den Kategorien Gedicht, Kurzgeschichte und Essay ausgezeichnet. 

Die Behörde lud zum ersten Mal alle Preisträger nach Südkorea ein. 

Der Große Preis in der Kategorie Kurzgeschichte ging an die in Australien lebende Kim Hye-jin. In der Sektion Essay erhielt Kim Ji-hyun (USA) die höchste Auszeichnung, in der Gedicht-Kategorie Park Tae-in (Kanada). 

Die Literaturpreise für Auslandskoreaner werden seit 1999 vergeben. Mit den jährlichen Preisen sollen die rund sieben Millionen Auslandskoreaner bei literarischen Schaffensaktivitäten in koreanischer Sprache unterstützt werden. Außerdem sollen herausragende Literaturwerke, in denen sich die Identität der koreanischen Nation widerspiegelt, entdeckt und einem breiteren Publikum vorgestellt werden. 

Dieses Jahr bewarben sich 965 Personen aus 61 Ländern mit der Rekordzahl von insgesamt 2.467 Werken.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >