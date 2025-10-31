Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi schließt erneut im Minus

Write: 2025-11-19 16:09:41Update: 2025-11-19 17:22:40

Kospi schließt erneut im Minus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch erneut im Minus geschlossen.

Der Index verlor 0,61 Prozent und schloss bei 3,929,51 Zählern.

Die Anleger blieben angesichts Sorgen vor einer KI-Blase weiterhin vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Der zuletzt starke Anstieg des Kospi trotz negativer Faktoren habe Bedenken über eine kurzfristige Überhitzung des Marktes ausgelöst. Anstehende Ereignisse wie die Bekanntgabe der Quartalszahlen von Nvidia und der US-Arbeitsmarktdaten für September könnten eine Kehrtwende einleiten, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.

