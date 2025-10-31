Präsident Lee Jae Myung trifft Deutschlands Kanzler Friedrich Merz in Südafrika

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Rande des G20-Gipfels in Südafrika den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem Gespräch getroffen.Lee betonte, dass Korea aus Deutschlands Erfahrungen mit der Überwindung der Teilung und dem Weg zur Wiedervereinigung viel lernen könne.Merz zeigte großes Interesse an der Lage auf der koreanischen Halbinsel und sagte, er habe viele Fragen zu Nordkorea.Er äußerte zudem Interesse an Südkoreas China-Strategie, weil Deutschland ebenfalls seine Politik gegenüber China überprüfe.In dem vertraulichen Gespräch erläuterte Lee die Bemühungen Seouls um Entspannung und Frieden und bat um Deutschlands Unterstützung.Beide Seiten vereinbarten, ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, kritische Rohstoffe und Rüstungsindustrie weiter zu vertiefen.