Lee: Korea will G20-Gipfel 2028 mit großem Verantwortungsbewusstsein veranstalten

Photo : YONHAP News

Südkorea ist Gastgeber des Gipfeltreffens der G20-Staaten im Jahr 2028.Südkorea werde beim G20-Gipfel 2028 als Vorsitzland fungieren, er selbst als Vorsitzender, teilte Lee bei der dritten Sitzung des G20-Gipfels am Sonntag (Ortszeit) in Südafrika mit.Mit großem Verantwortungsbewusstsein werde man alles daran setzen, die Rolle der G20 als erstklassiges Forum zur internationalen Wirtschaftskooperation weiter zu festigen.Als Land, das am Entwurf der G20 beteiligt gewesen sei, wolle die Republik Korea im Jahr 2028, das 20. Jubiläumsjahr des G20-Gipfels, erneut die Präsidentschaft übernehmen und die Reise gemeinsam fortsetzen, sagte Lee. Dabei wies er darauf hin, dass die G20 in Krisenzeiten als Kompass für die internationale Gemeinschaft fungiert habe.Lee zollte außerdem dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa seinen tiefen Respekt und Dankbarkeit für dessen herausragende Führungsstärke als Vorsitzender in diesem Jahr.