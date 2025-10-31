Spitzentreffen mit Japan und China in Südafrika

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Sonntag (Ortszeit) am Rande des G20-Gipfels in Südafrika die japanische Premierministerin Sanae Takaichi und den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zu Einzelgesprächen getroffen.Das gab das südkoreanische Präsidialamt in einer Pressemitteilung bekannt.Dem Präsidialamt zufolge brachten Lee und Takaichi bei ihrem Treffen die Freude darüber zum Ausdruck, nach dem bilateralen Gespräch am Rande des letzten APEC-Gipfels erneut zusammenzutreffen.Sie hätten vereinbart, weiterhin ihre Pendeldiplomatie fortzusetzen und in noch engerem Austausch über verschiedene Themen, darunter Wirtschaft und Sicherheit, zu bleiben.Beim Treffen mit dem chinesischen Premier betonte Lee laut Seoul die Bedeutung der Kommunikation, um höheres politisches Vertrauen zwischen Korea und China zu schaffen. Li zeigte sich damit einverstanden und schlug eine weiterhin enge Kommunikation vor.Die Bedeutung des Treffens mit Premier Li Qiang liege darin, einen guten Austausch auf höchster Ebene fortzusetzen. Dies auf Grundlage der Impulse für die vollständige Wiederherstellung der koreanisch-chinesischen Beziehungen, die anlässlich des letzten Staatsbesuchs von Präsident Xi Jinping geschaffen worden seien, erklärte das Präsidialamt.