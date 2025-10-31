Deutsch-Koreanische Handelskammer veröffentlicht CSR-Bericht 2025

Photo : YONHAP News

Die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer (KGCCI) hat ihren elften CSR-Bericht über Aktivitäten deutscher Unternehmen in Korea für gesellschaftliche Unternehmensverantwortung veröffentlicht.Wie die Organisation am Montag bekannt gab, stelle der diesjährige Bericht die CSR-Aktivitäten von neun Unternehmen, darunter Robert Bosch Korea, Mercedes-Benz Korea und Bayer Korea, vor.Seit seiner Einführung im Jahr 2014 deckt der CSR-Bericht der KGCCI jährlich CSR-Initiativen und -Erfolge deutscher Unternehmen in Südkorea ab, die zum Umweltschutz und zur lokalen Gemeinschaft beitragen.Rund 500 deutsche Unternehmen in Südkorea haben durch die Beschäftigung von über 100.000 Menschen in Fabriken, Büros, Agenturen, Logistikzentren und Forschungszentren zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen.Marie Antonia von Schönburg, Präsidentin und CEO der KGCCI, sagte, deutsche Unternehmen hätten in den letzten zehn Jahren nicht nur für die Wirtschaft in Korea, sondern auch für lokale Gemeinschaften und Gemeinden laufend investiert. Der diesjährige Bericht zeige den Wert der Zusammenarbeit deutlich, die für verstärkte Inklusion, Solidarität und nachhaltige Entwicklung gebraucht werde.