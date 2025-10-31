Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wissenschaft

Vierter Start der Nuri: Gesamtmontage abgeschlossen

Write: 2025-11-24 10:47:46Update: 2025-11-24 13:54:16

Vierter Start der Nuri: Gesamtmontage abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die Vorbereitungen für den vierten Start der koreanischen Trägerrakete Nuri werden am Montag mit der Beendigung der Gesamtmontage abgeschlossen. 

Laut Südkoreas Luft- und Raumfahrtbehörde und dem Koreanischen Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) erfolgt am Montag die letzte Kontrolle, bevor Nuri zur Startrampe gebracht wird. Damit wird die Trägerrakete jederzeit startbereit sein. 

Bei der Produktion der Nuri für den vierten Start übernahm das Rüstungsunternehmen Hanwha Aerospace erstmals die Federführung. Bei den ersten drei Starts war KARI bei der Produktion federführend.   

Die Trägerrakete wird am Dienstag zur Startrampe transportiert. Anschließend wird das Verfahren zur Vorbereitung für den Start am Donnerstag eingeleitet.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >