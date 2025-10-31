Vierter Start der Nuri: Gesamtmontage abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die Vorbereitungen für den vierten Start der koreanischen Trägerrakete Nuri werden am Montag mit der Beendigung der Gesamtmontage abgeschlossen.Laut Südkoreas Luft- und Raumfahrtbehörde und dem Koreanischen Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) erfolgt am Montag die letzte Kontrolle, bevor Nuri zur Startrampe gebracht wird. Damit wird die Trägerrakete jederzeit startbereit sein.Bei der Produktion der Nuri für den vierten Start übernahm das Rüstungsunternehmen Hanwha Aerospace erstmals die Federführung. Bei den ersten drei Starts war KARI bei der Produktion federführend.Die Trägerrakete wird am Dienstag zur Startrampe transportiert. Anschließend wird das Verfahren zur Vorbereitung für den Start am Donnerstag eingeleitet.