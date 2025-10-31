Präsident Lee schließt Südafrika-Besuch für G20-Gipfel ab

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat seinen Besuch in Südafrika anlässlich des G20-Gipfels abgeschlossen.Anschließend reiste er in die Türkei weiter, es ist die letzte Station seiner Nahost- und Afrikareise.Er flog am Sonntagnachmittag (Ortszeit) vom Flughafen O.R. Tambo in Johannesburg in Richtung Ankara ab.In Südafrika nahm Lee am G20-Gipfel teil, der am Samstag und Sonntag zum ersten Mal auf dem afrikanischen Kontinent stattfand.Am Rande des G20-Gipfels führte er Einzelgespräche mit den Staats- und Regierungschefs mehrerer Länder, darunter Frankreich, Deutschland, Indien und Brasilien.Auch nahm er an einem Gipfeltreffen der Staatengruppe MIKTA teil, zu der neben Südkorea Mexiko, Indonesien, die Türkei und Australien gehören. Die Gruppe kam darin überein, dass die Wiederherstellung des Multilateralismus und tatsächliche Fortschritte von Bedeutung seien, um gemeinsame Herausforderungen der internationalen Gemeinschaft zu bewältigen. Es wurde eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht, in der diese gemeinsame Erkenntnis ebenfalls hervorgehoben wurde.