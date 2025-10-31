Präsident Lee nennt Wiedervereinigung endgültiges Ziel und Pflicht

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Wiedervereinigung Koreas als endgültiges Ziel und verfassungsmäßige Pflicht der Nation bezeichnet.Südkorea sei bereit, jederzeit und über jeden beliebigen Kanal mit Nordkorea zu sprechen, sagte Lee in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten schriftlichen Interview der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi.Die Vision der südkoreanischen Regierung sei eindeutig. Sie laute die Eröffnung einer neuen Ära friedlicher Koexistenz und gemeinsamen Wohlstands jenseits von Konfrontation und Konflikt, betonte er.Lee erklärte, Frieden sei erreichbar. Durch Entschlossenheit und Zusammenarbeit könnten Vertrauen wiederhergestellt, der Dialog wiederaufgenommen und sinnvolle Schritte hin zur Wiedervereinigung unternommen werden.Außerdem bezeichnete er China als größten Handelspartner für Südkorea und unerlässlichen Partner für die Sicherstellung stabiler Lieferketten. Südkorea werde seine freundschaftlichen Beziehungen mit China aufrechterhalten und fortentwickeln, während es gleichzeitig sein Bündnis mit den USA stärke, um der Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu begegnen, hieß es.