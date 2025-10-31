Seoul will für Dreiergipfel mit Tokio und Peking sprechen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium will die Gespräche mit Japan und China fortsetzen, damit zum gegebenen Zeitpunkt ein Dreiergipfel stattfinden kann.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Montag, die drei Länder seien beim trilateralen Außenministertreffen Ende März in Japan darin übereingekommen, den nächsten Gipfel möglichst bald und zu einem angemessenen Zeitpunkt zu veranstalten.Japan, das den Vorsitz innehat, will das Gipfeltreffen im kommenden Januar abhalten.Der Konflikt zwischen Japan und China eskalierte jedoch, nachdem die japanische Premierministerin Sanae Takaichi am 7. November auf die mögliche Ausübung des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung durch Japan hingewiesen hatte, sollte es zu einer Notfallsituation um Taiwan kommen.Laut einem Bericht der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo erkundigte sich Japan bei Südkorea und China danach, ob der Dreiergipfel im Januar in Japan veranstaltet werden kann. China lehne dies jedoch ab, hatte es unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen geheißen.