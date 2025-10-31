Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Seoul: Lee weitete Vision für KI-Basisgesellschaft und inklusives Wachstum auf G20 aus

Write: 2025-11-24 13:55:48Update: 2025-11-24 14:23:20

Seoul: Lee weitete Vision für KI-Basisgesellschaft und inklusives Wachstum auf G20 aus

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die vor den Vereinten Nationen präsentierte Vision einer globalen KI-Basisgesellschaft und inklusiven Wachstums auf die G20 ausgeweitet.

Dies präsentierte Oh Hyun-joo, Dritte stellvertretende Leiterin des Büros für nationale Sicherheit, am Sonntag im Pressezentrum in Johannesburg, Südafrika, als wichtige Errungenschaft beim G20-Gipfel. 

Er habe die Notwendigkeit der Wiederherstellung des multilateralen Handelssystems unterstrichen, indem er die Bedeutung der Welthandelsorganisation (WTO) zur Sprache gebracht habe. Er habe vorgeschlagen, dass das auf Südkoreas Initiative verabschiedete Abkommen zur Erleichterung von Investitionen als formelles Übereinkommen der WTO angenommen werden müsse, hieß es.

Außerdem habe Präsident Lee anlässlich der Teilnahme am G20-Treffen eine Zusammenkunft der MIKTA-Gruppe bestehend aus Mexiko, Indonesien, der Türkei, Australien und Südkorea geleitet. Dabei sei eine gemeinsame Pressemitteilung verabschiedet worden, in der eine stärkere Rolle der Gruppe für wichtige gemeinsame Werte hervorgehoben werde, teilte sie weiter mit. 

Zum Schluss erklärte sie, dass mit der Übernahme der G20-Präsidentschaft im Jahr 2028 das Prestige des Staates erhöht worden sei.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >