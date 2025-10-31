Politik Roh Hyunjin gewinnt Internationalen Paderewski-Klavierwettbewerb

Die koreanische Pianistin Roh Hyunjin hat den 13. Internationalen Paderewski-Klavierwettbewerb gewonnen.



Nach Angaben der Website des Wettbewerbs wurde Roh im Finale am Samstag und Sonntag (Ortszeit) im polnischen Bydgoszcz mit dem ersten Preis ausgezeichnet.



Sie spielte das Klavierkonzert Nr. 5 von Ludwig van Beethoven und erntete Lob der Jury. Der erste Preis ist mit einem Preisgeld von 30.000 Euro dotiert.



Der Internationale Paderewski-Klavierwettbewerb wurde 1961 im Gedenken an den polnischen Pianisten und Komponisten Ignacy Jan Paderewski ins Leben gerufen.



Den Wettbewerb für junge Pianisten hatten zuvor zwei Koreaner gewonnen, Moon Zheeyoung im Jahr 2013 und Lee Hyuk im Jahr 2016.