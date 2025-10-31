Kimchi-Exporte erreichen 2025 voraussichtlich Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren von Kimchi werden dieses Jahr voraussichtlich einen neuen Rekordstand erreichen.Laut Statistiken des Zollamtes stiegen die Kimchi-Exporte im laufenden Jahr bis Oktober wertmäßig um zwei Prozent zum Vorjahr auf 137,39 Millionen Dollar.Letztes Jahr wurde mit 163,57 Millionen Dollar der bislang höchste Stand erreicht. Dies entspricht dem Zweifachen des Exportvolumens im Jahr 2017, das bei 81,39 Millionen Dollar lag.Das Landwirtschaftsministerium rechnet ebenfalls damit, dass dieses Jahr das letztjährige Ergebnis übertroffen und ein neues Allzeithoch erreicht wird.Größter Abnehmermarkt für Kimchi aus Südkorea ist Japan. Die Kimchi-Exporte dorthin legten im Zeitraum von Januar bis Oktober um 4,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 47,55 Millionen Dollar zu.