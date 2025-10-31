Präsident Lee in der Türkei eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung stattet der Türkei einen Staatsbesuch ab.Die Türkei ist die letzte Station seiner Nahost- und Afrikareise, die ihn durch vier Länder führt.Lee traf am Montagvormittag (Ortszeit) am Flughafen Ankara-Esenboğa ein.Sein erster Termin nach der Ankunft ist ein Besuch der Grabstätte von Mustafa Kemal Atatürk, Vater der Türkei.Anschließend sind ein Gipfeltreffen mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan und ein Staatsbankett vorgesehen.Am Dienstag wird Lee Blumen vor dem Denkmal für Koreakrieg-Veteranen niederlegen. Mit einer Mittagsrunde mit in der Türkei lebenden Koreanern wird er sein zweitägiges Besuchsprogramm abschließen.