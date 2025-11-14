Präsident Lee würdigt erfolgreichen Nuri-Start als Beginn neuen Kapitels

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat den erfolgreichen Start der koreanischen Trägerrakete Nuri (KSLV-II) begrüßt.Damit werde ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltraumforschung der Republik Korea aufgeschlagen, schrieb er am Donnerstag auf Facebook.Er bedankte sich bei den Forschenden und Industriebeschäftigten, die Tag und Nacht hart an dem Projekt gearbeitet haben.Es sei der erste Fall, dass ein privates Unternehmen am gesamten Prozess, von der Herstellung der Trägerrakete bis zu deren Betrieb, beteiligt und erfolgreich gewesen sei. Damit sei für künftige Generationen der Grundstein gelegt worden, um sich mutig Herausforderungen zu stellen, die noch größere Möglichkeiten eröffnen, schrieb er weiter.Die Republik Korea werde sich weiterhin der Herausforderung stellen, zu einer der fünf größten Weltraumnationen der Welt zu werden, erklärte er.