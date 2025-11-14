Regierung und Unternehmen gründen Arbeitsgruppe wegen Nvidia-Grafikprozessoren

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Wissenschaft und IKT hat am Donnerstag eine Arbeitsgruppe mit Samsung Electronics und weiteren Unternehmen ins Leben gerufen, um sich mit der Beschaffung von 260.000 Grafikprozessoren von Nvidia zu befassen.Wie das Ministerium mitteilte, seien daran auch Hyundai Motor Group, SK Telecom und Naver beteiligt.Der US-Chipkonzern hatte im Oktober angekündigt, Südkorea mit 260.000 Grafikprozessoren zu beliefern.Bei der Gründungsfeier wurden Umsetzungspläne für die Einführung dieser GPUs und konkrete Strategien erörtert.Die Regierung, Samsung Electronics, Hyundai Motor und SKT wollen sich jeweils 50.000 Grafikprozessoren sichern. An Naver sollen 60.000 Einheiten geliefert werden.Laut dem Wissenschaftsministerium wird die Arbeitsgruppe auf Arbeitsebene unter der Leitung des Direktors für KI-Infrastruktur für Kommunikation im Einsatz sein. Im Bedarfsfall werde eine hochrangige Arbeitsgruppe tagen.