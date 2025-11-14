Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Zentralbank friert Leitzins viertes Mal in Folge ein

Write: 2025-11-27 10:40:50Update: 2025-11-27 13:18:14

Zentralbank friert Leitzins viertes Mal in Folge ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut bei 2,50 Prozent belassen. 

Die Entscheidung traf der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea am Donnerstag. 

Damit wurde der Schlüsselzins zum vierten Mal in Folge eingefroren, bereits im Juli, August und Oktober waren die Zinsen unverändert gelassen worden.

Als Hintergrund wird der drastisch gestiegene Won-Dollar-Wechselkurs vermutet. Offenbar wurde das Risiko berücksichtigt, dass ein niedrigerer Zinssatz zu einer weiteren Abwertung der Landeswährung und damit zu einem Wechselkursanstieg führen könnte. 

An der Devisenbörse in Seoul stieg der Wechselkurs am Montag auf 1.477,1 Won pro US-Dollar. Es war der höchste Stand seit etwa siebeneinhalb Monaten. 

Daraufhin bildeten das Finanzministerium, das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt, die Bank of Korea und die nationale Rentenkasse NPS ein Beratungsgremium, um für Stabilität auf dem Devisenmarkt zu sorgen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >