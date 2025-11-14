Zentralbank friert Leitzins viertes Mal in Folge ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut bei 2,50 Prozent belassen.Die Entscheidung traf der geldpolitische Ausschuss der Bank of Korea am Donnerstag.Damit wurde der Schlüsselzins zum vierten Mal in Folge eingefroren, bereits im Juli, August und Oktober waren die Zinsen unverändert gelassen worden.Als Hintergrund wird der drastisch gestiegene Won-Dollar-Wechselkurs vermutet. Offenbar wurde das Risiko berücksichtigt, dass ein niedrigerer Zinssatz zu einer weiteren Abwertung der Landeswährung und damit zu einem Wechselkursanstieg führen könnte.An der Devisenbörse in Seoul stieg der Wechselkurs am Montag auf 1.477,1 Won pro US-Dollar. Es war der höchste Stand seit etwa siebeneinhalb Monaten.Daraufhin bildeten das Finanzministerium, das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt, die Bank of Korea und die nationale Rentenkasse NPS ein Beratungsgremium, um für Stabilität auf dem Devisenmarkt zu sorgen.