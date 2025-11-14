Zentralbank erhöht Wachstumsprognosen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das kommende Jahr nach oben korrigiert.In ihrem letzten Wirtschaftsausblick des Jahres rechnet die Bank of Korea am Donnerstag damit, dass das reale Bruttoinlandsprodukt Südkoreas in diesem Jahr um 1,0 Prozent wachsen werde. Dies sind 0,1 Prozentpunkte mehr als in der August-Prognose.Für die Korrektur nach oben spielte offenbar eine Rolle, dass das Wachstum im dritten Quartal nach ersten Schätzungen 1,2 Prozent betrug und damit die Prognose der Notenbank von 1,1 Prozent übertrifft.Die Wachstumsprognose für das kommende Jahr wurde von 1,6 Prozent auf 1,8 Prozent angehoben.Auch die Regierung, das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) und der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostizierten 1,8 Prozent Wachstum für 2026. Die OECD rechnet mit 2,2 Prozent Wachstum.Die Notenbank hat die Prognose für nächstes Jahr offenbar unter Berücksichtigung des Exportaufschwungs sowie der Erholung der Konsumstimmung und der Binnennachfrage erhöht.