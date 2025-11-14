U-Boot-Projekt: Polen entscheidet sich für Saab statt für Hanwha

Photo : YONHAP News

Das koreanische Unternehmen Hanwha Ocean hat nicht den Zuschlag für ein U-Boot-Projekt in Polen erhalten können.Die polnische Regierung habe sich für den schwedischen Rüstungskonzern Saab entschieden, gab Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz am Mittwoch bekannt.Er ging davon aus, dass der Vertrag spätestens im zweiten Quartal 2026 geschlossen wird. Das erste U-Boot werde voraussichtlich im Jahr 2030 ausgeliefert.Der Minister erklärte, dass Schweden hinsichtlich aller Kriterien, Liefertermine und der Operationsfähigkeit im Baltischen Meer das beste Angebot gemacht habe.Im Rennen waren neben Saab und Hanwha Ocean auch Unternehmen aus Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich.Dem Minister zufolge wird das Vertragsvolumen auf zehn Milliarden Złoty (2,7 Milliarden Dollar) geschätzt. Polen plant die Anschaffung von drei neuen U-Booten.