SK hynix führt drittes Quartal in Folge globalen DRAM-Markt an

Photo : YONHAP News

SK hynix hat sich das dritte Quartal in Folge an der Spitze des globalen DRAM-Marktes gehalten und seinen einheimischen Rivalen Samsung Electronics übertroffen.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens TrendForce am Mittwoch wuchs der Umsatz im weltweiten DRAM-Markt im dritten Quartal um 30,9 Prozent zum Vorquartal auf 41,4 Milliarden Dollar.Das Ergebnis wird laut TrendForce auf den deutlichen Preisanstieg bei DRAM-Speichern und die gestiegene Produktion von Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) zurückgeführt.Der Umsatz von SK hynix stieg gegenüber dem Vorquartal um 12,4 Prozent auf 13,75 Milliarden Dollar. Der Marktanteil des koreanischen Chipherstellers sank jedoch aufgrund des verschärften Wettbewerbs auf 33,2 Prozent nach 38,7 Prozent im Vorquartal.Samsung Electronics konnte seinen Umsatz um 30,4 Prozent zum Vorquartal auf 13,5 Milliarden Dollar steigern. Sein Anteil schrumpfte von 32,7 Prozent im Vorquartal leicht auf 32,6 Prozent.Den dritten Platz belegte Micron mit einem Umsatz von 10,65 Milliarden Dollar. Dies sind 53,2 Prozent mehr verglichen mit dem Vorquartal. Sein Marktanteil erhöhte sich um 3,7 Prozentpunkte auf 25,7 Prozent.