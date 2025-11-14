Realer Konsum privater Haushalte drittes Quartal in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Der reale Konsum der privaten Haushalte in Südkorea ist das dritte Quartal in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken stiegen die durchschnittlichen monatlichen Konsumausgaben pro Haushalt im dritten Vierteljahr um 1,3 Prozent zum Vorquartal auf 2,944 Millionen Won (etwa 2.000 Dollar).Die inflationsbereinigten realen Konsumausgaben sanken jedoch um 0,7 Prozent.Damit wurde nach minus 0,7 Prozent im ersten Quartal und minus 1,2 Prozent im zweiten Quartal erneut ein Rückgang verbucht.Nach Ausgabenkategorien betrachtet, war der Rückgang besonders auffällig bei Bildung (minus 6,3 Prozent), Unterhaltung und Kultur (minus 6,1 Prozent) sowie Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken (minus 1,2 Prozent).Die durchschnittlichen monatlichen Einkünfte pro Haushalt legten um 3,5 Prozent zum Vorjahr auf 5,439 Millionen Won (etwa 3.700 Dollar) zu.