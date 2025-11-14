Google wird YouTube Premium Lite auch in Korea anbieten

Photo : YONHAP News

Google wird in Südkorea „YouTube Premium Lite“, eine preisgünstigere Version von „YouTube Premium“ für ein werbefreies Streamen, starten.Die Kommission für fairen Handel teilte am Donnerstag mit, der von Google vorgeschlagenen Abhilfemaßnahme zugestimmt zu haben. Die Kommission hatte den Verdacht erhoben, dass der Konzern gegen das Gesetz zur Monopolregulierung und für fairen Handel verstoßen haben könnte.Das Premium Lite-Abonnement wird derzeit in etwa 20 Staaten und Gebieten der Welt angeboten, darunter den USA und Japan. In Südkorea gab es ein solches Angebot jedoch nicht. Die Fair-Trade-Kommission hatte untersucht, ob Google damit die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher eingeschränkt und den fairen Wettbewerb auf dem Online-Musikmarkt behindert hat.Danach schlug Google vor, YouTube Premium Lite, ein Abonnement ohne den Musikdienst YouTube Music, in Südkorea einzuführen. Neben werbefreiem Streaming bietet es auch eine Hintergrundwiedergabe und Offline-Nutzung.Ein solches Abo soll monatlich 8.500 Won (5,8 Dollar) für Android- und Webnutzer und 10.900 Won (7,4 Dollar) für iOS-Nutzer betragen. Im Vergleich zu YouTube Premium ist das Angebot 6.400 Won (rund 4,4 Dollar) günstiger.