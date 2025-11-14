Nordkoreas Machthaber besucht erneut Baustelle für Treibhaus-Farm in Sinuiju

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erneut die Baustelle für eine groß angelegte Treibhaus-Farm in Sinuiju im Nordwesten des Landes besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass Kim am Mittwoch die Gewächshaus-Farm Sinuiju aufgesucht habe, deren Bau kurz vor dem Abschluss stehe.Kim sagte mit großer Zufriedenheit, dass die Insel, die einst als karges Land bezeichnet worden sei, sich in eine goldene Insel mit großem Potenzial für die regionale Entwicklung und die Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebens der Bewohner verwandelt habe.Kim hatte auch an der Grundsteinlegung im Februar teilgenommen. Zuletzt besuchte er die Baustelle fast einmal monatlich.Es wird erwartet, dass Nordkorea die Fertigstellung der Anlage auf einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei im Dezember und auf dem neunten Parteikongress Anfang nächsten Jahres als Schlüsselerfolg der Politik des Regimes für die regionale Entwicklung hervorheben wird.