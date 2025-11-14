Bericht: Nordkorea und USA führten Arbeitsgespräche wegen eventuellem Gipfel

Photo : YONHAP News

Zwischen Nordkorea und den USA hat es vor Beginn des Oktobers Gespräche auf Arbeitsebene gegeben, um auf ein mögliches Gipfeltreffen vorbereitet zu sein.Dies berichtete die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Donnerstag unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle.Dem Bericht zufolge habe es offenbar Kontakte gegeben, da US-Präsident Donald Trump mehrmals die Bereitschaft bekundet habe, anlässlich des APEC-Gipfels im Oktober in Südkorea mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenzutreffen.Die zweite Trump-Regierung habe wieder Kontakte auf Arbeitsebene aufgenommen, die es während der ersten Amtszeit von Trump wiederholt gegeben habe, schrieb die Zeitung. Sie erinnerte daran, dass die erste Trump-Regierung dreimal Gipfeltreffen mit Nordkorea abgehalten hatte.Jedoch wurden laut der Zeitung weder Tagungsorte noch Teilnehmer der Arbeitsgespräche bekannt.Ein mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA anlässlich des APEC-Gipfels in Südkorea war nicht zustande gekommen. Der südkoreanische Geheimdienst NIS hatte jedoch am 4. November über Anzeichen berichtet, wonach Kim Jong-un sich hinter den Kulissen auf ein Treffen mit Trump vorbereitet habe.