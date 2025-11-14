Zum Menü Zum Inhalt

Stray Kids und Twice von RIAA mit Platin ausgezeichnet

Write: 2025-11-27 16:05:14Update: 2025-11-27 17:17:42

Stray Kids und Twice von RIAA mit Platin ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Stray Kids und Twice haben Platin-Auszeichnungen von der Recording Industry Association of America (RIAA) erhalten. 

Nach Angaben auf der Website des Interessenverbandes der US-Musikindustrie am Mittwoch (Ortszeit) erhielten „God´s Menu“ von Stray Kids und „Strategy“ von Twice die Zertifizierungen. Beide Songs verkauften sich in den USA jeweils mehr als eine Million Mal. 

Für beide Gruppen stellt dies die erste Platin-Auszeichnung der RIAA dar. Zudem ist Twice die erste K-Pop-Girlgroup, die diese Zertifizierung erhielt. 

RIAA vergibt ihre Auszeichnungen für Digital-Singles und Alben abhängig von den Verkaufszahlen. Für 500.000 verkaufte Einheiten wird eine Gold-Zertifizierung verliehen. Für eine Million verkaufte Einheiten gibt es den Platin-Status, für zwei Millionen Einheiten Doppel-Platin und für zehn Millionen verkaufte Einheiten die Diamant-Auszeichnung.
