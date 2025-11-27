Kospi legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge zugelegt.Getragen von der Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA legte der Kospi um 0,66 Prozent auf 3.986,91 Zähler zu.Der Kospi war mit einem Plus von mehr als einem Prozent in den Handel gestartet, gab einen Teil der Gewinne später aber wieder ab, nachdem die koreanische Notenbank ein Festhalten am aktuellen Zinsniveau von 2,5 Prozent beschlossen hatte.Die Entscheidung wurde von Analysten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap als eher restriktiv gewertet.Die Entscheidung der koreanischen Zentralbank und die Erwartung einer Zinssenkung in den USA im Dezember hätten zu Investitionen aus dem Ausland sowohl in den Spot- als auch den Terminmarkt beigetragen. Dies habe die Erholung des gesamten Index gestützt, sagte Lee Jae-won von Shinhan Securities gegenüber Yonhap.