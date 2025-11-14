Russisch wird Pflichtfach an nordkoreanischen Schulen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem russischen Minister Russisch als Pflichtfach an den Schulen eingeführt.Laut der Nachrichtenagentur Tass sagte Alexander Koslow, Minister für natürliche Ressourcen, am Donnerstag (Ortszeit), dass Russisch an nordkoreanischen Schulen ab der vierten Klasse als Pflichtfach eingeführt worden sei.In Russland lernten dieses Jahr mehr als 3.000 Schüler Koreanisch. In den meisten Fällen werde Koreanisch als zweite oder dritte Fremdsprache unterrichtet, erklärte Koslow.Nach weiteren Angaben wird erwartet, dass 2026 in Nordkorea ein Bildungszentrum für die russische Sprache eröffnet wird. Derzeit werde das Gebäude hierfür gebaut.Außerdem teilte er mit, dass 96 nordkoreanische Staatsangehörige dieses Jahr an russischen Universitäten aufgenommen worden seien.