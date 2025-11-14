Weiteres nordkoreanisches Restaurant in Moskau eröffnet

Photo : YONHAP News

Im Zentrum Moskaus ist ein nordkoreanisches Restaurant eröffnet worden.Laut Angaben der russischen Botschaft in Pjöngjang auf Telegram am Donnerstag wurde das Restaurant „Sungri“ (Sieg) am Mittwoch im Beisein von Vertretern der zuständigen Institutionen Nordkoreas und Russlands feierlich eröffnet.Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, hielt eine Gratulationsansprache. Die Teilnehmer genossen nordkoreanische Gerichte, darunter die kalten Nudeln Pyongyang Naengmyeon und Kimchi.Bei den meisten Beschäftigten des Restaurants handelt es sich anscheinend um Mitarbeiterinnen aus Nordkorea.Damit könnte sehr wahrscheinlich ein Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats vorliegen. Eine im Jahr 2017 verabschiedete Resolution des Weltsicherheitsrats untersagt den UN-Mitgliedern, nordkoreanische Arbeiter zu beschäftigen.Laut dem auf Nordkorea spezialisierten US-Nachrichtenportal NK News hatte Nordkorea bereits im September ein Restaurant namens „Pyongyang Restaurant“ in Moskau eröffnet.