Nordkorea kritisiert USA für Zerstörung regionalen Gleichgewichts

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die USA und Südkorea dafür kritisiert, mit militärischen Aktivitäten das strategische Gleichgewicht der Region zu zerstören.Rücksichtslose militärische Aktivitäten der USA würden die strategische Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung ernsthaft bedrohen, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Diese bereits zum Jahresanfang begonnenen Aktivitäten würden zum Jahresende hin immer offenkundiger.In dem Kommentar wurde den USA vorgeworfen, trotz wiederholt geäußerter Bedenken der internationalen Gemeinschaft gewohnheitsmäßig rücksichtslose Aktivitäten der Streitkräfte durchzuführen. Die instabile Lage in der Region habe darin ihren Ursprung.Konkret genannt wurden die jüngst abgehaltene US-südkoreanische Übung zur Abwehr maritimer Spezialeinheiten (MCSOFEX) und die im November begonnene gemeinsame U-Boot-Abwehrübung „Silent Shark“. Auch wurde darauf hingewiesen, dass die US-Marineinfanterie auf der japanischen Insel Yonaguni nahe der Taiwanstraße einen vorgeschobenen Versorgungs- und Tankpunkt, einen sogenannten FARP, einrichtete.Angesichts dieser Situation werde sich Nordkorea durch die Ausübung seiner Rechte verstärkt der eigenen Verteidigung sowie dem Schutz von regionalem Frieden und Stabilität widmen, hieß es weiter.