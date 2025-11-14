Stärkster Produktionsrückgang im Oktober seit über fünfeinhalb Jahren

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im Oktober so stark zurückgegangen wie seit fünf Jahren und acht Monaten nicht.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Freitag sank der Index der gesamten Industrieproduktion im Oktober um 2,5 Prozent zum Vormonat auf 112,9 (Stand 2020: 100).Dies ist der stärkste Rückgang seit Februar 2020 als es um 2,9 Prozent abwärts ging.Die Produktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe schrumpfte um vier Prozent. Entscheidend dafür war der Einbruch der Halbleiterproduktion um 26,5 Prozent, es war der stärkste Rückgang seit 43 Jahren. Der starke Rückgang wird mit einem Basiseffekt nach dem deutlichen Anstieg von etwa 20 Prozent im September erklärt.Die Behörde sprach von einer insgesamt stabilen Entwicklung aufgrund des Halbleiteraufschwungs.Im Oktober fielen auch die Investitionstätigkeiten schwach aus. Die Anlageinvestitionen sackten gegenüber dem Vormonat um 14,1 Prozent ab.Beim Wert der geleisteten Arbeit im Bauwesen wurde mit 20,9 Prozent der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Juli 1997 verbucht.