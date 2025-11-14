Außenminister Cho spricht Hongkong nach Großbrand Beileid aus

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun hat Hongkong nach dem Großbrand in einem Hochhauskomplex sein Mitgefühl ausgesprochen.Im Namen der Regierung und der Bürger der Republik Korea spreche er den Opfern und ihren Angehörigen sein aufrichtiges Beileid und sein tief empfundenes Mitgefühl aus, schrieb Cho am Freitag in sozialen Medien.Er hoffe, dass die Menschen in Hongkong die Kraft finden würden, diese schwere Zeit zu überstehen, hieß es weiter.Bei einem Großbrand in einer Hochhauswohnanlage im Bezirk Tai Po in Hongkong am Mittwoch kamen mindestens 83 Menschen ums Leben. Koreanische Opfer wurden bislang nicht gemeldet.