ASEAN-Plus-Drei warnt vor wachsender Unsicherheit an Finanzmärkten

Photo : YONHAP News

Finanzvertreter aus Ost- und Südostasien sehen zunehmende Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung.In Hongkong sind dazu am Mittwoch und Donnerstag die stellvertretenden Finanz- und Zentralbankchefs des regionalen Formats ASEAN-Plus-Drei zusammengetroffen. Diesem gehören der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sowie China, Japan und Südkorea an.Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums nahm für Seoul Choi Ji-young, stellvertretender Minister für internationale Angelegenheiten, an dem Treffen teil.Das Makroökonomische Forschungsbüro für ASEAN-Plus-Drei (AMRO), der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Konjunktur in der Region derzeit zwar besser entwickelt als zunächst angenommen. Gleichzeitig wiesen sie jedoch darauf hin, dass der mittelfristige bis langfristige Wachstumstrend an Dynamik verliert.Zugleich warnten die Institutionen, dass zunehmender globaler Protektionismus, Spannungen an den Finanzmärkten sowie mögliche Anpassungen bei den Investitionen in künstliche Intelligenz die Wachstumschancen der Region schmälern könnten.Vor diesem Hintergrund teilten die Mitgliedstaaten die Einschätzung, dass kurzfristig Maßnahmen zur Stabilisierung der Devisen- und Finanzmärkte erforderlich seien. Um die Wirtschaft dauerhaft zu stärken, seien darüber hinaus langfristig angelegte Strukturreformen nötig, mit denen sich die Produktivität erhöhen lasse.Thema der Sitzung, der China und Malaysia gemeinsam vorsaßen, waren außerdem Fragen der regionalen Finanzkooperation. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Ausrichtung des multilateralen Währungsswap-Abkommens „Chiang Mai Initiative Multilateralization“ (CMIM).