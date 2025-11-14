Zustimmung für Präsident Lee bleibt bei 60 Prozent

Photo : YONHAP News

Rund sechs von zehn Südkoreanern sind weiterhin mit der Arbeit von Präsident Lee Jae Myung zufrieden.Nach einer Umfrage des Instituts Gallup Korea liegt die Zustimmung für den Präsidenten die zweite Woche in Folge bei 60 Prozent. Zwischen Dienstag und Donnerstag wurden landesweit 1.000 Personen ab 18 Jahren befragt.31 Prozent der Befragten gaben an, sie seien mit seiner Arbeit nicht zufrieden. Das sind gegenüber der Vorwoche ein Prozentpunkt mehr.Als wichtigsten Grund für die positive Bewertung nannten 43 Prozent der Befragten Lees Außenpolitik. Dahinter folgten mit elf Prozent Wirtschaft und Lebensunterhalt sowie mit sechs Prozent seine Amtsführung und Kompetenz.Bei den negativen Bewertungen lagen Wirtschaft und Lebensunterhalt bei 14 Prozent. An zweiter Stelle nannten zwölf Prozent eine „mangelnde Integrität“ des Präsidenten oder den Eindruck, er versuche, Gerichtsverfahren zu vermeiden.Bei der Parteienpräferenz lag die regierende Demokratische Partei (DP) bei 42 Prozent, die Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP) bei 24 Prozent.