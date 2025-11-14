Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Südkorea vermutet nordkoreanische Gruppe hinter Upbit-Hack

Write: 2025-11-28 15:16:26Update: 2025-11-28 16:18:52

Südkorea vermutet nordkoreanische Gruppe hinter Upbit-Hack

Photo : YONHAP News

Südkorea vermutet die nordkoreanische Hackerorganisation Lazarus hinter dem jüngsten Angriff auf die Kryptobörse Upbit.

Im Fokus der Ermittlungen steht die Lazarus-Gruppe, die dem nordkoreanischen Generalbüro für Aufklärung unterstellt ist. Regierungsstellen erklärten am Freitag, es sei gut möglich, dass die Gruppe für den Diebstahl von Krypto-Vermögenswerten verantwortlich ist. Von der größten südkoreanischen Kryptobörse Upbit wurden am Donnerstag Vermögenswerte in Höhe von rund 44,5 Milliarden Won (etwa 30 Millionen US-Dollar) entwendet. Ermittler prüfen die Systeme des Unternehmens vor Ort.

Bereits 2019 war die Lazarus-Gruppe als mutmaßlich Beteiligte genannt worden, als bei Upbit Ethereum im Wert von rund 58 Milliarden Won (etwa 39,4 Millionen US-Dollar) entwendet wurde.

Der aktuelle Angriff traf ein „Hot Wallet“, ein mit dem Internet verbundenes Krypto-Wallet. Ein solches Online-Wallet war schon vor sechs Jahren bei Upbit Ziel eines Hackerangriffs.

Nach Einschätzung eines IT-Sicherheitsexperten ähnelt die Verschleierung der Geldflüsse durch sogenanntes „Mixing“ den bekannten Mustern der Lazarus-Gruppe.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >