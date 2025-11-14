Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Präsident Lee hält Sonderansprache zum ersten Jahrestag der Kriegsrechtsausrufung

Write: 2025-12-01 09:25:05Update: 2025-12-01 09:41:47

Präsident Lee hält Sonderansprache zum ersten Jahrestag der Kriegsrechtsausrufung

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird am Mittwoch eine Sonderansprache zum ersten Jahrestag der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch den abgesetzten Amtsvorgänger Yoon Suk Yeol halten. 

Das teilte Lee Kyu-yeon, präsidialer Chefsekretär für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, am Sonntag vor der Presse mit. 

Im Anschluss an die Ansprache am Mittwochvormittag wird eine Pressekonferenz mit Journalisten ausländischer Medien zum Thema Wiederherstellung der Demokratie stattfinden. 

Die Veranstaltung solle dazu dienen, sich mit einer Botschaft an die internationale Gemeinschaft zu wenden, erklärte ein Beamter des Präsidialamtes. 

Es wird offenbar als wichtig erachtet, eine Botschaft nicht nur an das Inland, sondern auch an die internationale Gemeinschaft zu senden, weil der gesamte Vorgang von der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts bis zu dessen Überwindung weltweite Aufmerksamkeit erregte.
