Nordkorea präsentiert Taurus-ähnliche Rakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals öffentlich eine dem Marschflugkörper Taurus ähnliche Langstrecken-Luft-Boden-Rakete gezeigt.Nach nordkoreanischen Medienberichten am Sonntag wurden bei einer Veranstaltung zum 80. Gründungstag der Luftwaffe am Freitag verschiedene Waffensysteme öffentlich zur Schau gestellt.Zu der Veranstaltung kamen Machthaber Kim Jong-un und seine Tochter Ju-ae. Es war Ju-aes erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit drei Monaten.Es wurden verschiedene Kampfflugzeuge und Rüstungsgüter der nordkoreanischen Luftstreitkräfte vorgestellt. Unter anderem wurde eine Rakete gezeigt, die dem deutschen Taurus-Marschflugkörper ähnelt. Sie war auf einem Kampfjet vom Typ Suchoi Su-25 montiert.Auch eine neue Luft-Luft-Rakete war zu sehen, mit der eine MiG-29 bestückt war. Es handelt sich anscheinend um eine Kopie einer deutschen Rakete.