Nordkorea präsentiert Taurus-ähnliche Rakete

Nordkorea hat erstmals öffentlich eine dem Marschflugkörper Taurus ähnliche Langstrecken-Luft-Boden-Rakete gezeigt.
Nach nordkoreanischen Medienberichten am Sonntag wurden bei einer Veranstaltung zum 80. Gründungstag der Luftwaffe am Freitag verschiedene Waffensysteme öffentlich zur Schau gestellt.
Zu der Veranstaltung kamen Machthaber Kim Jong-un und seine Tochter Ju-ae. Es war Ju-aes erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit drei Monaten.
Es wurden verschiedene Kampfflugzeuge und Rüstungsgüter der nordkoreanischen Luftstreitkräfte vorgestellt. Unter anderem wurde eine Rakete gezeigt, die dem deutschen Taurus-Marschflugkörper ähnelt. Sie war auf einem Kampfjet vom Typ Suchoi Su-25 montiert.
Auch eine neue Luft-Luft-Rakete war zu sehen, mit der eine MiG-29 bestückt war. Es handelt sich anscheinend um eine Kopie einer deutschen Rakete.