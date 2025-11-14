Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Nordkorea präsentiert Taurus-ähnliche Rakete

Write: 2025-12-01 09:52:51Update: 2025-12-01 10:33:07

Nordkorea präsentiert Taurus-ähnliche Rakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals öffentlich eine dem Marschflugkörper Taurus ähnliche Langstrecken-Luft-Boden-Rakete gezeigt. 

Nach nordkoreanischen Medienberichten am Sonntag wurden bei einer Veranstaltung zum 80. Gründungstag der Luftwaffe am Freitag verschiedene Waffensysteme öffentlich zur Schau gestellt. 

Zu der Veranstaltung kamen Machthaber Kim Jong-un und seine Tochter Ju-ae. Es war Ju-aes erster Auftritt in der Öffentlichkeit seit drei Monaten. 

Es wurden verschiedene Kampfflugzeuge und Rüstungsgüter der nordkoreanischen Luftstreitkräfte vorgestellt. Unter anderem wurde eine Rakete gezeigt, die dem deutschen Taurus-Marschflugkörper ähnelt. Sie war auf einem Kampfjet vom Typ Suchoi Su-25 montiert. 

Auch eine neue Luft-Luft-Rakete war zu sehen, mit der eine MiG-29 bestückt war. Es handelt sich anscheinend um eine Kopie einer deutschen Rakete.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >