Politik

Yoon Suk Yeol laut Umfrageergebnis bislang schlechtester Präsident Südkoreas

Write: 2025-12-01 10:42:54Update: 2025-12-01 13:43:14

Photo : YONHAP News

In den Augen der Südkoreaner ist Yoon Suk Yeol der schlechteste Präsident aller Zeiten gewesen. 

Das ergab eine Umfrage, die Gallup Korea vom vergangenen Dienstag bis Donnerstag bei 1.000 Menschen ab 18 Jahren durchführte. 

Laut dem Ergebnis sagten 77 Prozent der Befragten, dass Yoon vieles falsch gemacht habe. Lediglich zwölf Prozent waren der Meinung, dass er vieles richtig gemacht habe.

Als zweitschlechtester Präsident wurde Chun Doo-hwan genannt. 68 Prozent gaben zu ihm eine negative Einschätzung ab. Dahinter folgten Park Geun-hye mit 65 Prozent und Roh Tae-woo mit 50 Prozent. 

Dagegen wurde Roh Moo-hyun zum bisher besten Präsidenten in Südkorea gewählt. 68 Prozent waren der Ansicht, dass er vieles richtig gemacht habe. 

Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Die Antwortquote liegt bei 11,9 Prozent.
