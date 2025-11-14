Anteil der Einpersonenhaushalte in Korea auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Einpersonenhaushalte in Südkorea hat letztes Jahr ein Allzeithoch erreicht.Nach dem am Sonntag vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Statistikband zur sozialen Sicherung 2024 gibt es in Südkorea 8.045.000 Einpersonenhaushalte. Ihr Anteil an allen Haushalten beträgt 36,1 Prozent.Im Jahr 2015 machten Singlehaushalte mit 5,2 Millionen einen Anteil von 27,2 Prozent aus. Seitdem stieg ihr Anteil weiter.Zudem übertraf die Zahl der Menschen ab 65 Jahren im Land im vergangenen Jahr erstmals die Zehn-Millionen-Marke.Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung übertraf mit 20,1 Prozent erstmals die 20-Prozent-Schwelle. Südkorea wurde damit zur überalterten Gesellschaft (super-aged society).