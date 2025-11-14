Erstes Buch über Trostfrauen im spanischen Sprachraum veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Das erste spanischsprachige Buch über die Kampagne der koreanischen Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs ist erschienen.Das Buch „Halmoni: la revolución de las abuelas coreanas” (Halmoni: Revolution der koreanischen Großmütter) wurde von der argentinischen Expertin für die Zeitgeschichte Koreas und ostasiatische Beziehungen, Dr. María del Pilar Álvarez, verfasst.Die Geschichte der sogenannten Trostfrauen sei die Geschichte Koreas und gleichzeitig eine Aufgabe der Weltgeschichte der Menschenrechte, sagte sie. Sie habe das Buch geschrieben, um die Leser im spanischen Sprachraum auf dieses Thema aufmerksam zu machen und die verblassenden Erinnerungen an die Aussagen aufrechtzuerhalten.Es handele sich um das erste Buch über die Trostfrauen im spanischen Sprachraum. Anders als die vorhandenen wissenschaftlichen Arbeiten wende sich das Buch mit einer auf Bildung und Verbreitung gesetzten Erzählweise an eine breitere Leserschaft, erklärte sie.Álvarez interessierte sich anlässlich ihres ersten Besuchs im Museum über die sexuelle Sexsklaverei der japanischen Armee im House of Sharing, ein Heim für ehemalige Trostrauen in Südkorea, im Jahr 2005 für die Trostfrauenfrage.