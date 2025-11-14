Großbrand in Hongkong: Spendenwelle unter K-Pop-Künstlern für Betroffene

Photo : KBS News

Nach dem tödlichen Großbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong in der Vorwoche ist es in der koreanischen Unterhaltungsindustrie zu einer Spendenwelle gekommen.Führende K-Pop-Unternehmen wie SM Entertainment, Hybe, JYP Entertainment und YG Entertainment sprachen ihre Anteilnahme aus. Sie spendeten 200 bis 500 Millionen Won (136.000 bis 340.000 Dollar), um den Betroffenen zu helfen.Auch einzelne Sängerinnen und Sänger spendeten Geld für die Betroffenen. G-Dragon stellte eine Million Hongkong-Dollar (128.000 US-Dollar) für die bei den Löscharbeiten eingesetzten Feuerwehrleute zur Verfügung. Mehrere K-Pop-Gruppen, darunter Super Junior, Stray Kids, i-dle, IVE und aespa, spendeten ebenfalls Geld.