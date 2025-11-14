Ausfuhren auf neuen November-Rekord gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Exporte haben im Vormonat den bisher höchsten Stand in einem November erreicht.Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Montag stiegen die Ausfuhren im November um 8,4 Prozent zum Vorjahr auf 61,04 Milliarden Dollar.Bei den Exporten von Januar bis November wurde mit 640,2 Milliarden Dollar bereits nach drei Jahren wieder ein neuer Rekordstand verzeichnet.Die Halbleiterausfuhren wuchsen im November um 38,6 Prozent auf ein Allzeithoch von 17,26 Milliarden Dollar. Im Zeitraum von Januar bis November wurde mit einem Exportvolumen von 152,6 Milliarden Dollar der im Vorjahr erzielte bisherige Jahresrekord von 141,9 Milliarden Dollar bereits übertroffen.Die Einfuhren legten im November um 1,2 Prozent auf 51,3 Milliarden Dollar zu.Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 9,73 Milliarden Dollar aus, was verglichen mit dem Vorjahr 4,17 Milliarden Dollar mehr sind.