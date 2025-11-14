Südkorea startet Mehrzwecksatelliten Arirang 7

Photo : YONHAP News

Der koreanische Mehrzwecksatellit 7 (KOMPSat 7) wird morgen früh koreanischer Zeit ins All gestartet.Der Start wird am Raumfahrtzentrum Guayana in Kourou in Französisch-Guayana stattfinden.Das Unternehmen Arianespace teilte am Montag mit, dass die Überprüfung der Startbereitschaft für die Mission „VV28“, den Start des KOMPSat 7 oder Arirang 7, am 29. November abgeschlossen sei. Alle Teams von Arianespace und dem Koreanischen Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) hätten festgestellt, dass die Trägerrakete Vega-C und der Arirang 7 zum Start um 14.21 Uhr am Montag Ortszeit (2.21 Uhr am Dienstag koreanischer Zeit) bereit seien.Sollte der Start erfolgreich sein, wird Arianespace zum neunten Mal einen koreanischen Satelliten und zum vierten Mal einen des KARI ins All gebracht haben.Der Satellit Arirang 7 ist mit einer optischen Kamera ausgestattet, die Objekte von 30 Zentimeter Größe auf der Erde erkennen kann. Außerdem verfügt die Kamera über einen Infrarot-Sensor und kann damit hochauflösende Bilder liefern. Diese sollen dem Schutz vor Katastrophen und der Umwelt dienen. Auch Informationen für die öffentliche Sicherheit und die Analyse des urbanen Hitzeinseleffekts sollen die Bilder liefern.