SIPRI-Bericht: Weltweite Rüstungsumsätze 2024 auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die größten Rüstungsunternehmen der Welt haben letztes Jahr dank der insbesondere in Europa deutlich gestiegenen Nachfrage einen Rekordumsatz erzielt.Die Umsätze der 100 größten Rüstungsunternehmen seien im Jahr 2024 um 5,9 Prozent auf 679 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem am Montag veröffentlichten Bericht mit.Vier koreanische Unternehmen waren das zweite Jahr in Folge unter den 100 größten Rüstungskonzernen. Es sind Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 und Korea Aerospace Industries (KAI).Die Umsätze dieser vier größten Rüstungshersteller Südkoreas legten um rund 31 Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar zu.Laut dem Bericht wuchs der Umsatz der Hanwha Group mit Rüstungsgütern um 42 Prozent auf acht Milliarden Dollar. Dies werde auf gestiegene Exporte von Panzerhaubitzen, Mehrfachraketenwerfern und 120-mm-Selbstfahrlafetten sowie gestiegene Inlandslieferungen zurückgeführt.