Stray Kids erobern achtes Mal in Folge US-Albumcharts Billboard 200

Photo : YONHAP News

Stray Kids haben es mit „DO IT“ geschafft, das achte Album in Folge an die Spitze der US-Albumcharts Billboard 200 zu bringen.Laut einer Ankündigung zu den neuesten Charts von Billboard am Sonntag (Ortszeit) stieg „DO IT“ auf Platz eins der Hitliste ein und verdrängte damit „The Life of a Showgirl“ von Taylor Swift.Angefangen mit „ODDINARY“ im Jahr 2022, haben es acht Alben der Band in Folge an die Spitze der Billboard 200 geschafft.Damit erneuerte die achtköpfige Boyband den von ihr selbst aufgestellten Rekord der K-Pop-Sänger mit den meisten Alben, die an der Spitze der Billboard 200 standen.Zudem wurden Stray Kids die ersten Interpreten in Billboards Geschichte, die mit acht Alben in Folge die Spitzenposition der Billboard 200 erreichten.