Sport Rim Jong-un und Kim Gil-li holen Gold bei Short Track World Tour

Die Südkoreaner Rim Jong-un und Kim Gil-li haben bei der World Tour im Shorttrack Goldmedaillen gewonnen.



Beim vierten Event der ISU Short Track World Tour 2025-26 im niederländischen Dordrecht gewann Rim am Sonntag (Ortszeit) mit einer Zeit von 1:25,877 Minuten den 1.000-Meter-Wettkampf der Männer.



Dies ist sein zweites Einzelgold bei der World Tour der laufenden Saison. Beim ersten Event hatte er Gold über 1.500 Meter gewonnen.



Im 1.500-Meter-Lauf der Frauen kam Kim mit einer Zeit von 2:26,306 Minuten als Erste ins Ziel. Landsmännin Choi Min-jeong holte Bronze.