Ein Jahr nach Kriegsrechtsausrufung: Präsident Lee gibt Sondererklärung ab

Präsident Lee Jae Myung wendet sich am Mittwochvormittag zum ersten Jahrestag der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch seinen Amtsvorgänger Yoon Suk Yeol mit einer Sondererklärung an die Nation.Er wird sich darin voraussichtlich bei den Bürgern dafür bedanken, die „Revolution des Lichts“ angeführt zu haben. Auch wird seine Zusage erwartet, die Bemühungen um die Abrechnung mit der Rebellion und die nationale Einheit fortzusetzen.Im Anschluss ist eine Pressekonferenz mit der Auslandspresse vorgesehen.Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Präsident lediglich für die Auslandspresse eine Pressekonferenz gibt. Das Präsidialamt erklärte, man wolle damit der internationalen Gemeinschaft noch tatkräftiger die Wiederherstellung der Demokratie in der Republik Korea bekannt machen.Am Abend wird Lee an einer Veranstaltung teilnehmen, die Bürgergruppen organisieren.