Südkorea bekennt sich zu Verpflichtungen aus Atomwaffensperrvertrag

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat mit Blick auf ihren Plan zum Bau von Atom-U-Booten zugesichert, ihren Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) vollständig nachzukommen.Diese Zusage wurde bei der 14. hochrangigen politischen Konsultation zwischen Korea und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Dienstag in Seoul gemacht. Dazu kamen Lee Chul, Generaldirektor für internationale Organisationen und Nuklearangelegenheiten im Außenministerium, und Massimo Aparo, Leiter der Abteilung für Sicherungsmaßnahmen der IAEA, zusammen.Hinsichtlich der Vereinbarung mit den USA zum Bau von nuklear getriebenen U-Booten und der friedlichen Anreicherung und der Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe für kommerzielle Zwecke erklärte Lee außerdem, dass Südkorea auf transparente Weise mit der IAEA kooperieren werde.Aparo dankte der koreanischen Regierung für die Unterrichtung und äußerte die Hoffnung auf einen engen Austausch mit Seoul.